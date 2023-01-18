Индия превзошла Китай по численности населения

Фото: AP/Bikas Das

Население Индии на конец прошлого года составило 1,417 миллиарда человек. Результат на 5 миллионов больше, чем в Китае, передает Bloomberg.

В ООН уже предсказывали, что Индия займет первое место по численности населения, однако организация не рассчитывала, что это случится так быстро. По информации World Population Review, показатель в этой стране уже достиг 1,423 миллиарда человек. Исследователи ресурса Macrotrends приводят такие же данные.

В Индии организовывают перепись населения раз в 10 лет, однако в 2021 году государство перенесло это мероприятие в связи с пандемией COVID-19.

В ООН спрогнозировали, что в ближайшем будущем Индия уйдет в значительный отрыв от Китая в этом вопросе. По мнению организации, к 2050 году индийское население составит 1,688 миллиарда человек, в КНР – 1,317 миллиарда.

Между тем численность населения Китая в прошлом году сократилась на 850 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Впервые с 1960-х годов население в Китае сократилось, а не прибавилось.

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