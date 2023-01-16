08:33В мире
Следовавшее из Украины судно село на мель в Босфорском проливе
Фото: twitter.com/JosepBastardas
Судно, курсирующее из Украины, село на мель в Босфорском проливе. Сейчас его закрыли для движения, информирует турецкий телеканал Haberturk.
"В Босфоре судно, следовавшее из Украины, село на мель у Сарыера. В то время как движение по Босфору приостановлено, спасательные операции продолжаются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что местные власти своевременно проинформируют горожан о том, когда движение в проливе будет восстановлено.
Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Островной-5" село на мель возле острова Парамушир. Затем оно повалилось на бок. В последствии экипаж рыболовецкого судна эвакуировали на плот.
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