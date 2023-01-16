Следовавшее из Украины судно село на мель в Босфорском проливе

Фото: twitter.com/JosepBastardas

Судно, курсирующее из Украины, село на мель в Босфорском проливе. Сейчас его закрыли для движения, информирует турецкий телеканал Haberturk.

"В Босфоре судно, следовавшее из Украины, село на мель у Сарыера. В то время как движение по Босфору приостановлено, спасательные операции продолжаются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти своевременно проинформируют горожан о том, когда движение в проливе будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно "Островной-5" село на мель возле острова Парамушир. Затем оно повалилось на бок. В последствии экипаж рыболовецкого судна эвакуировали на плот.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!