Британским магазинам порекомендовали запастись продуктами

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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Владельцам магазинов в Великобритании порекомендовали запастись едой и другими значимыми товарами. Это связано с вероятным выходом страны из Евросоюза без торговой сделки, сообщает газета The Sunday Times.
Уточняется, что положением в стране обеспокоен совет министров, поскольку население Соединенного Королевства может начать паниковать из-за отсутствия сделки. В связи с этим власти страны призвали торговые точки сделать запасы продуктов, лекарств, медицинского оборудования и вакцин на шесть недель.
"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", – поделился старший консультант одного из крупнейших супермаркетов. Он добавил, что в Британии может быть нехватка овощей, но не мяса и фруктов.
Великобритания вышла из состава ЕС в феврале этого года. Однако страна и Евросоюз еще не подписали торговое соглашение. Переходный период, когда в Британии еще действует часть законов объединения, заканчивается в конце этого года.
Брюссель и Лондон уже долгое время пытаются договориться о новом соглашении, однако пока безуспешно.
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