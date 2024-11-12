Немецкие эквилибристы установили рекорд, пройдя по стропе на высоте 2,5 км

Фото: youtube.com/Associated Press

Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер прошли по канату, натянутому между двумя воздушными шарами на высоте 2 500 метров, установив таким образом новый мировой рекорд. Об этом сообщает AP со ссылкой на соответствующий видеоролик, который распространился в соцсетях.

"Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично", – добавили эквилибристы.

До этого рекорд принадлежал экстремалам из Бразилии, которые выполнили этот же трюк в 2021 году на высоте 1 900 метров.

Кюне и Ирмлер ранее также установили сразу несколько рекордов: в 2019 году Ирмлер прошел по натянутому катану длиной в два километра над карьером у города Асбестос, а в 2017 году Кюне побил рекорд по хайлайну без страховки, пройдя по стропе 110 метров на высоте 250 метров.

Ранее 18-летний непальский альпинист Нима Ринджи с напарником поднялся на вершину горы Шишабангма, став официально самым молодым покорителем всех 14 восьмитысячников. Мужчина начал свой путь по покорению всех вершин высотой свыше 8 километров два года назад. Первым покорил все восьмитысячники итальянец Райнхольд Месснер, который занимался этим на протяжении 16 лет.

