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В Одессе убрали фото Илона Маска с билбордов
Фото: телеграм-канал Odesa. Official
В Одессе убрали фото Илона Маска с билбордов, на которых изображены известные личности, поддерживающие Украину. Об этом пишет RT.
Эту информацию подтвердили в городском совете.
3 октября Илон Маск предложил заново организовать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, но на этот раз под наблюдением ООН.
Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что к этому невозможно прийти без выполнения условий России.
Дмитрий Песков опроверг сообщения о беседе Путина и Маска
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