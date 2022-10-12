Фото: телеграм-канал Odesa. Official

В Одессе убрали фото Илона Маска с билбордов, на которых изображены известные личности, поддерживающие Украину. Об этом пишет RT.

Эту информацию подтвердили в городском совете.

3 октября Илон Маск предложил заново организовать референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, но на этот раз под наблюдением ООН.

Также он предложил оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира. Вместе с тем представитель Кремля добавил, что к этому невозможно прийти без выполнения условий России.



Дмитрий Песков опроверг сообщения о беседе Путина и Маска

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!