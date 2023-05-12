Петиция о возвращении празднования 9 Мая появилась на сайте офиса Зеленского

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Требующую отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая петицию представили на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

В тексте обращения указывается, что предки сражались в войне не на стороне России, а за Украину. Последняя на тот момент была частью СССР, в связи с чем отмена празднования Дня Победы не несет в себе смысла, подчеркнули в петиции.

Документ зарегистрировали 11 мая, за него сейчас проголосовали 70 человек. Для того чтобы петицию рассмотрели, документу следует набрать не менее 25 тысяч голосов.

Ранее Зеленский рассказал, что утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая. Согласно тексту указа, подобное решение было принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира и стабильности на Европейском континенте.