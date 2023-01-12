Брат активистки Black Lives Matter погиб при задержании полицией в Лос-Анджелесе

Фото: instagram.com(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/osopepatrisse

Двоюродный брат соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter Патрисии Каллорс Кинан Андерсон был госпитализирован после того, как полицейский применил против него электрошокер, когда тот попытался сбежать. После этого Андерсон умер от остановки сердца, передает издание ABC News.

Каллорс выступила с обвинениями против правоохранителей, пообещав добиться справедливости. По информации СМИ, медики обнаружили в крови Андерсона остатки каннабиса и кокаина. Однако врачи до сих пор не установили точную причину смерти американца: от воздействия электрошокера или же из-за наркотических веществ.

Ранее американский рэпер Канье Уэст, которого впоследствии обвинили в антисемитизме, назвал правозащитное движение Black Lives Matter аферой.

Он выложил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) белую надпись на темном фоне.

"Теперь она кончилась, не благодарите", – написал Уэст.

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