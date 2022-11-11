Активистки попытались приклеить себя к картине "Крик" Мунка в Осло

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Две экоактивистки пытались приклеить себя к картине "Крик" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка в Национальном музее искусств в Осло. Им смогли помешать охранники учреждения. Об этом сообщает ABC News.

Девушки представляют движение Stopp oljeletinga! (норв. "Остановите разведку нефти!" – Прим. ред.). Сотрудники музея задержали трех человек: двух активисток, которые пытались приклеить себя к раме картины, и человека, который снимал акцию протеста на камеру, рассказали в норвежской полиции.

"Мы проводим акцию перед картиной "Крик", потому что, скорее всего, это самое знаменитое полотно Норвегии", – заявила представительница активистов Астрид Рем. Она добавила, что по всей Европе было множество похожих акций и протестующие смогли добиться того, чего не выходило ранее: получить широкую огласку в прессе.

Ранее две активистки экологического движения Letzte Generation (нем. "Последнее поколение". – Прим. ред.) приклеили ладони к постаменту, на котором стоит скелет динозавра в Музее естествознания в Вене. Они сделали это в знак протеста против использования ископаемых видов топлива. Кроме того, активистки призвали ввести ограничение скорости в 100 километров в час на австрийских автобанах.

Экоактивисты испачкали картофельным пюре картину в Музее Барберини в Германии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!