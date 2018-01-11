Британский супермаркет убрал с полок кофе с рабами на банке

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Британский супермаркет отказался от продажи бренда итальянского кофе после того, как покупатели обнаружили на упаковке изображения рабов на плантациях 19-го века.

Посетители магазина пожаловались на картинки руководству. Представитель компании от ее лица извинился за любые оскорбления, причиненные изображениями на этих продуктах, сообщает "Газета.ру".

Ранее шведская компания H&M извинилась за рекламный плакат, оскорбивший чернокожих людей. На плакате размещено фото чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая классная обезьянка в джунглях" (Coolest Monkey In The Jungle). Некоторым это показалось расизмом.

Мать мальчика призвала не раздувать из этого скандал. По ее мнению, это лишь один из сотен образов, в которых снимался ее сын.