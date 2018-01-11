Мама темнокожего мальчика из рекламы H&M попросила не раздувать скандал

Мать темнокожего мальчика, снявшегося в рекламе H&M, призвала критиков перестать раздувать ненужный скандал. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее в сети обратили внимание на рекламу компании. На фото мальчик по имени Терри Манго был одет в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях". Из-за этого на бренд обрушилась волна критики и H&M удалила снимки.

Мама Терри написала в соцсетях, что была на всех съемках с участием ее сына, в том числе на этой. Она заявила, что это "один из сотен образов", в которых снимался ее сын, и попросила критиков не поднимать ложную тревогу.

После этого скандала от сотрудничества с маркой отказался канадский рэпер The Weeknd и G-Eazy. Бренд раскритиковали футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, баскетболист Леброн Джеймс, рэпер Пи Дидди и другие.

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