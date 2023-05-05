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19:39

В мире

В Госпогранкомитете Белоруссии объяснили проверку паспортов на границе с РФ

Фото: 123RF/aksakalko

Пограничники Белоруссии начали проверять паспорта на границе с РФ в рамках подготовки к реализации двустороннего соглашения о взаимном признании виз. Об этом РБК рассказали по телефону горячей линии Госпогранкомитета республики.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на дорогах между Белоруссией и Россией появились КПП, на которых у въезжающих из РФ проверяют паспорта. При этом отмечалось, что это временная мера.

"С сегодняшнего дня приступили к мониторингу обстановки на белорусско-российском участке до особого указания о взаимном признании", – объяснили установку КПП в Госпогранкомитете.

Ранее сообщалось, что Финляндия приступила к подготовке строительства первого и основного 75-километрового участка забора на границе с Россией. Фактическое строительство планируется начать весной 2024 года.

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