Звезда фильмов Marvel Реннер сделал селфи с больничной койки после несчастного случая

Фото: instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/jeremyrenner

Исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel Джереми Реннер опубликовал первое селфи после несчастного случая, который произошел с ним в начале года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", – написал актер в Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

В настоящий момент публикация набрала 3,7 миллиона лайков.

2 января стало известно, что голливудский актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за несчастного случая, произошедшего в момент уборки снега. Изначально подробности инцидента не сообщались.

По данным портала TMZ, на ногу артиста наехала снегоуборочная машина, в результате чего Реннер получил травму и потерял много крови. После госпитализации ему сделали операцию.

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