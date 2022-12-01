В ДТЭК рассказали о взрывах на украинских предприятиях

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Два работника получили травмы при взрывах на предприятиях энергетической сферы Украины, рассказали в компании ДТЭК – одном из крупнейших частных инвесторов в энергоотрасли государства.

"Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет", – написали на сайте компании.

В ДТЭК добавили, что на данный момент специалисты начали работы по устранению последствий взрывов. Степень повреждений оборудования и инфраструктуры они объявят позже.

Сейчас на объектах свою деятельность осуществляют только критически необходимые работники, остальных перевели на удаленный формат.

По информации ДТЭК, за два месяца на энергетических предприятиях Украины скончались три человека, еще 24 получили травмы.

До этого мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что 70% территории в украинской столице остается без электроснабжения. Он поделился, что власти города вынуждены отключать электричество в отдельных районах каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

Кличко призвал жителей Киева переехать в частные дома с печным отоплением

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