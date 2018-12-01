Трамп видит "практически во всем" угрозу мировой экономике

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В ответ на просьбу журналиста, перечислить наиболее серьезные риски для мировой экономики, Дональд Трамп заявил, что видит угрозу" практически во всем", передает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что США были обмануты множеством разных стран. В качестве примера, Трамп назвал Китай.

Он рассказал, что ранее в этот список угроз он включил бы и Японию. Но сейчас эта страна стала меньше относиться к подобному списку, однако она все еще очень активна.

В конце сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.

На это Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 миллиардов долларов.

Трамп признался, что намерен приступить к новому этапу санкций, если Пекин решит пойти на ответные шаги. Президент США заявил, что изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американского автопрома.

Сообщалось также, что единственная сделка, которая удовлетворит американские власти, состоит в том, чтобы Китай открыл свою страну для конкуренции со стороны США. Кроме того, не исключается также обложение пошлинами смартфонов iPhone и ноутбуков, которые собирают в Китае, на 10%.

Ранее Пекин предложил России объединить усилия против санкционного давления США.

На саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп и Путин не общались, но поприветствовали друг друга.