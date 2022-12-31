Кабмин РФ поручил установить квоты на вывоз сельхозпродукции из присоединенных регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Российское правительство поручило зафиксировать тарифные квоты на вывоз тех или иных видов сельхозпродукции за границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить тарифные квоты на вывоз с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса на срок с 1 января по 31 августа 2023 года включительно", – говорится в сообщении.

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