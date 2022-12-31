Медведев в новогоднем обращении к россиянам назвал уходящий год драматичным и переломным

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в новогоднем обращении к жителям страны назвал уходящий год драматичным и переломным.

"Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным; драматичным и переломным", – сказал Медведев в опубликованном в телеграм-канале обращении.

По словам зампреда СБ РФ, драматичность уходящего года обусловлена нежеланием России продолжать наблюдение за геноцидом и обстрелами на Донбассе, а также за взращиваемой на Украине ненавистью ко всему русскому.

Девизом России в 2022 году Медведев обозначил фразу "своих не бросаем". В ней, по словам зампреда, сосредоточилась открытость РФ в желании помочь жителям Донбасса.

Медведев подчеркнул, поставленные Россией цели в рамках спецоперации на Украине, будут достигнуты. Страна, по его словам, гордится теми, кто в настоящее время принимает участие в боевых действиях.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к российским военнослужащим с новогодним поздравлением. Глава оборонного ведомства поблагодарил военных за участие в СВО и сообщил о неотвратимости победы РФ. По его словам, россияне, встречающие Новый год вдали от дома, делают это с мужеством и стойкостью.



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