Россия не может быть чьим-то вассалом и будет отстаивать свои интересы – Песков

Фото: kremlin.ru

Россия не может быть чьим-то вассалом, это не возможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать свои интересы, а те, "кто рулил миром до сих пор", начали терять свою власть. При этом Песков отметил, что влияние на Европу, Австралию, Японию и ряд других стран все еще сохраняется, однако оно будет ослаблено в течение того самого непредсказуемого десятилетия, о котором говорил президент в ходе выступления на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Пресс-секретарь президента РФ уверен, что в скором времени мир перестанет быть однополярным, поскольку другая половина мирового ВВП будет приобретать силу. За это время, отметил Песков, произойдет перераспределение силы и жизненных смыслов, а также переход к другому режиму сосуществования государств.

Выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября, Владимир Путин заявил, что однополярный мир уходит в прошлое. Глава государства подчеркнул, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.



Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

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