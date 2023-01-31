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17:51

Общество

Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2023 года утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений по итогам заседания Госсовета.

Ответственными за проект стали председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Систему будут разрабатывать с комиссией Государственного совета РФ по молодежной политике с учетом Стратегии нацбезопасности.

Ранее Путин на Госсовете заявил, что система поддержки молодых людей должна быть выстроена по всей территории РФ, чтобы ею могла воспользоваться вся молодежь. Глава государства указал на необходимость создания условий для прохождения студентами практики в волонтерских центрах.

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