Песков заявил, что послание президента парламенту анонсируют своевременно

Фото: kremlin.ru

Подготовка послания Владимира Путина Федеральному собранию не прекращалась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Интерфакс".

Пескова спросили, проведут ли данное мероприятие до 24 февраля. Представитель Кремля подчеркнул, что власти обязательно сообщат о сроках оглашения послания заблаговременно.

В конце 2022 года пресс-секретарь президента РФ заявил, что послание парламенту переносится на 2023-й. Он объяснил это напряженным графиком российского лидера.

После Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года. Президент подчеркнул, что мероприятие в любом случае состоится, однако наблюдается большая динамика событий, поэтому требуется время для фиксации результатов.



Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

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