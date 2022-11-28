15:16Общество
Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом "За военные заслуги"
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Владимир Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя пистолета Лебедева, ведущего инженера-конструктора Ижевского механического завода Дмитрия Лебедева. Об этом сообщает RT.
"Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги", – подчеркнули в концерне "Калашников".
Специалиста отметили наградой за достижения в области разработки оружия, укреплении обороноспособности государства, а также за многолетнюю трудовую деятельность.
До этого российский лидер наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества за отвагу и самоотверженность. Журналиста отметили наградой за действия, проявленные им при исполнении профессионального долга.
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