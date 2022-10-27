В РФ нет необходимости организовывать национализацию – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Павел Быркин

В России нет оснований для проведения национализации, следует исходить из рыночных условий. С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кроме того, по словам российского лидера, в РФ наблюдается практически полное согласие с необходимостью сражения с внешней угрозой. Путин заявил, что против подобного выступила лишь небольшая часть людей.

"Знаете, особенность сегодняшней России заключается в том, что по поводу борьбы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус", – отметил глава страны.

Он добавил, что люди соглашаются друг с другом вне зависимости от политической окраски и взглядов в сторону развития самой РФ.

В рамках заседания глава государства также отметил, что за последний год в стране не происходило каких-либо ситуаций, которые могли бы его разочаровать, в том числе это относится и к работе чиновников.

По мнению Путина, в управлении всегда нужны организационные выводы. Российский лидер считает, что в области кадрового назначения следует обдумывать обновления в разных сферах и направлениях.

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