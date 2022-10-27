Путин заявил, что тонко чувствует рядового человека

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Владимир Путин ассоциирует себя с "низами", он всегда очень тонко чувствует, как живет рядовой гражданин. Об этом президент заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

После выступления российского лидера модератор мероприятия Федор Лукьянов спросил Путина, с кем он сам себя ассоциирует – с "верхами" или с "низами".

"С "низами", конечно. Я же снизу. Мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорил, семья рабочая. Отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил", – заявил Путин.

По его словам, у матери главы государства не было среднего образования, она была простой рабочей. Путин поделился, что его мама была нянечкой в медучреждении, дворником и ночным сторожем, ведь она не желала оставлять сына в яслях и детском саду.

В ходе пленарного заседания российский лидер также напомнил, что Россия никогда не считала и не считает себя врагом западных государств, несмотря на происходящий конфликт. РФ – самобытная цивилизация, заключил Путин.

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