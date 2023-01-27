Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня день достаточно непубличный", – сказал представитель Кремля, уточнив, что совещание пройдет ближе ко второй половине дня.

До этого Путин проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 20 января. В ходе совещания политики обменялись мнениями о ходе специальной военной операции. Глава Минобороны Сергей Шойгу проинформировал участников о посещении штаба операции в начале прошлой недели. В свою очередь Путин рассказал о своих недавних телефонных международных контактах.

В совещании участвовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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