Помилование участвующих в СВО заключенных проходит в соответствии с законом – Песков

Фото: Минобороны РФ

Процедура помилования участвующих в спецоперации на Украине заключенных происходит в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, комментируя заявление основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина о помиловании заключенных, служащих по контракту, сообщил, что не может обсуждать указы президента РФ из-за секретности, установленной на некоторых из них.

"Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", – сказал Песков.

До этого аналогичным образом процедуру помилования заключенных, участвующих в СВО, объяснила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. Помимо существующей секретности, Меркачева уточнила, что процедура помилования заключенных, упомянутых Пригожиным, была совершена до их прибытия на передовую. Об этом свидетельствуют соответствующие документы.



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