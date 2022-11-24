Отказ Армении подписать декларацию не повлияет на работу ОДКБ – Песков

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Отказ Армении одобрить проект "Декларации СКБ ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" не окажет существенного влияния на деятельность организации. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Существуют определенные разногласия, которые не позволили подписать два документа. Но это не значит, что это ставит под угрозу существование ОДКБ", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что совещание, которое состоялась недавно, говорит о потребности членов ОДКБ в такой конференции.

До этого Песков подтвердил, что Армения останется в составе организации. Он отметил, что саммит ОДКБ в Ереване показал востребованность этого формата.

О том, что Армения отказалась подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ, стало известно накануне.

По словам председателя правительства страны Никола Пашиняна, Ереван хочет ускорить организацию политико-дипломатической деятельности с Азербайджаном, направленной на "незамедлительный выход" войск этой страны на позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

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