Путин дал гражданство РФ бывшему вице-президенту Бурунди

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Владимир Путин подписал документ о принятии в российское гражданство экс-вице-президента страны в Восточной Африке Бурунди Жозефа Буторе. Указ выложен на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц", – написали в документе.

В указе Путина среди принятых в гражданство России есть документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и сотрудник издания RT Рори Суше.

Уточняется, что Буторе был вторым вице-президентом Бурунди в 2015–2020 годах. С августа 2010 года по январь 2013 года он являлся членом парламента. Кроме того, у Буторе имеется степень доктора наук в сфере ветеринарии.

Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту новость, отметил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.

Отмечалось, что в скором времени российское гражданство планирует получить и супруга Сноудена.

Новости мира: Сноуден получил российское гражданство

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