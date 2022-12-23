Герои РФ и Герои Труда смогут получить выплаты без подачи заявлений

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Кабмин подготовил поправки в закон, которые обеспечат граждан, имеющих звания Героя Труда и Героя Российской Федерации, возможностью получать положенные социальные выплаты без подачи заявлений. Об этом сообщает телеграм-канал российского правительства.

Министры подготовили соответствующие правки по поручению Владимира Путина. По словам председателя правительства России Михаила Мишустина, теперь выплата будет производиться с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Уточняется, что всю информацию об их назначении люди будут получать в течение трех рабочих дней.

Мишустин отметил, что российские граждане, которые имеют указанные выше звания, смогут самостоятельно выбрать наиболее предпочтительную плату. Это могут быть денежные средства или натуральные льготы. Получить информацию о назначении или замене меры можно по телефону, электронной почте или через портал госуслуг.

"Нововведения, предложенные в законопроекте, – важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения гражданами государственных услуг и мер социальной поддержки", – заявил Мишустин.

Ранее глава кабмина заявил, что в РФ одобрен порядок назначения единого социального пособия для семей с детьми с низкими доходами. Льготы будут предоставлены в связи с рождением или усыновлением ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

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