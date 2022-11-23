Медведев заявил, что на врагов у РФ всегда хватит высокоточного вооружения

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

У российской стороны всегда останется достаточное количество вооружения, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на врагов у РФ оружия точно будет хватать.

"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы", – отметил Медведев в своем телеграм-канале.

Зампред Совбеза сообщил об этом в связи с посещением государственного научно-производственного предприятия "Регион". В ходе мероприятия участники обсудили увеличение числа поставок ВС РФ.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли выразил мнение, согласно которому зимой боевой потенциал Украины может замедлиться, что создаст окно для урегулирования конфликта. По его словам, украинским военным не удастся выбить российские войска.

Россия продолжает спецоперацию на Украине. О ее старте в ночь на 24 февраля объявил Владимир Путин.

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