Путин поручил изучить возможность включения в ипотеку расходов на окна и двери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил изучить возможность включения в ипотечный кредит неотделимых улучшений российского производства, в том числе окон, дверей и встроенной мебели. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" при участии Банка России и государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства", – следует из поручения президента.

Ответственными за исполнение поручений Путин назначил председателя российского правительства Михаила Мишустина и гендиректора финансового института развития в жилищной сфере АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко.

Срок исполнения поручения российского лидера установлен до 1 июня 2023 года.

Ранее Путин поддержал предложение о социальной ипотеке для преподавателей в колледжах. Речь шла о преподавателях, которые занимаются подготовкой специалистов среднего звена. По мнению российского лидера, социальная ипотека была бы важна для преподавателей.



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