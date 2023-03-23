Путин поручил выделять по 10 млрд в год на деревянные дома под расселение аварийных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет ежегодно выделять по 10 миллиардов рублей на строительство малоэтажных домов, предназначенных для расселения аварийного жилья в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах из федерального бюджета средств в объеме до 10 миллиардов рублей ежегодно на строительство деревянных малоэтажных жилых зданий с использованием отечественных деревянных домокомплектов заводского изготовления в целях осуществления мероприятий по переселению граждан из аварийных домов (в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете в 2024 и 2025 годах, на финансирование таких мероприятий)", – следует из сообщения.

Ответственным за исполнение поручения президента назначено правительство РФ. Доклад по итогам проделанной работы кабмин должен предоставить Путину не позднее 1 июля 2023 года.

До этого стало известно, что расселение аварийного жилья в РФ могут начать финансировать с помощью облигаций. Задачу по привлечению облигационных займов планировал взять на себя Фонд развития территорий (ФРТ). В настоящее время фонд разрабатывает несколько пилотных проектов в данной сфере.



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