Песков заявил, что в Европе вспомнили страшилку об опасных русских

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На Западе вспомнили "страшилку о страшных русских" на фоне того, что жизнь европейцев с экономической точки зрения становится тяжелее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он объяснил, что европейцы потратили много денег на Украину и они понимают, что деньги, по сути, "выбросили на ветер". Им, в свою очередь, необходимо оправдываться перед своими налогоплательщиками.

"И самое лучшее в этой ситуации – вспоминать стандартную европейскую страшилку о страшных русских, которые живут рядом, которые всегда представляют угрозу. Вот что они пытаются сделать", – сказал Песков.

Также он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский находится в непростом положении. По мнению Пескова, это связано с тем, что ему перестали давать деньги, а внутри Украины неспокойно, много недовольных людей. Кроме того, для него за границей не хватает снарядов, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией о якобы сбитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военных самолетах. Он напомнил, что эта тема касается хода специальной военной операции, поэтому такую информацию стоит уточнить в Минобороны РФ.

Кроме того, Песков подчеркнул, что обсуждение мира на Украине может проходить без участия российской стороны, однако оно не принесет результатов. Так он прокомментировал прошедшую 14 января встречу в Давосе, где была представлена украинская "формула мира".

Песков заявил, что Запад не скрывает намерения воевать до последнего украинца