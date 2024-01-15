У Кремля нет информации о якобы сбитых ВСУ российских самолетах – Песков

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Кремль не располагает информацией о якобы сбитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военных самолетах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, информации нет", – ответил он, комментируя утверждения о якобы сбитых Киевом самолетах А-50 и Ил-22 Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Также представитель Кремля напомнил, что эта тема касается хода специальной военной операции, поэтому такую информацию стоит уточнить в Минобороны РФ.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что ВС РФ с 6 по 12 января нанесли 23 групповых удара, в том числе "Кинжалами", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и пунктам дислокации ВСУ.

Удары пришлись по местам, где производят, модернизируют и ремонтируют самолеты, беспилотники, бронетехнику, ракетные, пусковые и артиллерийские установки и системы. Также были поражены пункты, где дислоцировались националисты и иностранные наемники.

Позднее в ВСУ заявили о гибели "одного из самых опытных" боевых летчиков Украины генерала Станислава Павловича. 65-летний генерал был летчиком-снайпером и последнее время летал на фронтовым бомбардировщике Су-24. Причина смерти военного не уточнялась.

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