Песков назвал маловероятным проведение диалога с Японией по мирному договору

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Вероятность содержательного диалога с Японией по мирному договору практически невозможна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас", – цитирует официального представителя Кремля RT.

По словам Пескова, Япония не проявляет конструктивизм для налаживания двусторонних отношений.

Ранее на заседании парламента премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что, несмотря на напряжение в отношениях Токио и Москвы, власти Японии придерживаются собственной позиции, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирных договоренностей с РФ.

Кисида добавил, что после начала специальной военной операции России на Украине двусторонние отношения ухудшились.

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