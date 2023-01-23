12:51Политика
Песков назвал маловероятным проведение диалога с Японией по мирному договору
Фото: depositphotos/sepavone
Вероятность содержательного диалога с Японией по мирному договору практически невозможна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас", – цитирует официального представителя Кремля RT.
По словам Пескова, Япония не проявляет конструктивизм для налаживания двусторонних отношений.
Ранее на заседании парламента премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что, несмотря на напряжение в отношениях Токио и Москвы, власти Японии придерживаются собственной позиции, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирных договоренностей с РФ.
Кисида добавил, что после начала специальной военной операции России на Украине двусторонние отношения ухудшились.
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