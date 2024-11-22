Путин пригласил президента Сенегала посетить Россию

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Владимир Путин пригласил президента Сенегала Бассиру Диомая Фая посетить Россию во время телефонного разговора, передает RT, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

В разговоре лидеры обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В частности, политики рассмотрели вопросы, касающиеся совместных проектов в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве.

Кроме того, оба высказали свое мнение по ситуации на западе Африки, где сохраняется нестабильность из-за действий террористических группировок. В конце разговора Фаем принял приглашение Путина.

На этой неделе российский лидер также созвонился с президентом Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой. Они также обсудили состояние и перспективы развития дружеских двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Кроме того, они договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.