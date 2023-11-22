Путин призвал подумать о прекращении трагедии военных действий

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Владимир Путин во время своего онлайн-выступления на саммите "Группы двадцати" заявил, что боевые действия являются трагедией. Президент также призвал думать о ее прекращении. Фрагмент выступления главы государства журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", – указал Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Путин напомнил, что именно Киев вышел из диалога. Также президент РФ напомнил об указе Владимира Зеленского, "запрещающем вести с Россией такие переговоры".

В принятом в октябре 2022 года документе говорится об отказе от переговоров с Москвой, пока РФ возглавляет Путин.

Глава государства указал на то, что ряд выступавших на саммите поднимали вопрос о потрясении из-за агрессии России на Украине. На этом фоне Путин задался вопросом, не ужасают ли их события 2014 года на Украине, после которых начался конфликт в Донбассе. Также он напомнил про "истребление" мирного населения сектора Газа.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал доклад холдинга "Минченко консалтинг", в котором говорится о новых решениях по спецоперации и экономике после выборов президента РФ. По его словам, возможно, речь идет о переговорах с Украиной. Однако, уточнил он, о них можно говорить лишь тогда, когда стороны придут к обоюдному решению.

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