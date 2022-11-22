У России и Турции есть разногласия по выполнению Сочинского меморандума – Песков

Фото: depositphotos/leo_altman

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не выполнила обязательства по очистке сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Москва и Анкара имеют нюансы и иногда разногласия в делах, связанных с обеспечением безопасности в Сирии, но партнерские отношения позволяют это открыто обсуждать.

"Есть определенные нюансы в подходах России и Турции по положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму", – сказал Песков.

Также он подчеркнул, что Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турции в сфере безопасности из-за ситуации вокруг Сирии.

При этом Песков отметил, что сторонам следует воздержаться от шагов, которые могут спровоцировать дестабилизацию обстановки, так как это может еще больше осложнить положение дел в вопросах безопасности.

Ранее Эрдоган заявил, что РФ якобы не занимается нейтрализацией террористов на севере Сирии и Ирака. Так он объяснил спецоперацию "Коготь-Меч".

Турецкий лидер напомнил, что в 2019 году Москва и Анкара заключили меморандум, согласно которому Россия стала ответственной за отведение курдских бойцов от границ турецкой стороны в Сирии.

В ночь на 20 ноября Анкара атаковала курдские районы: четыре – в Сирии и по одному – в Ираке. "Коготь-Меч" решили провести, по заявлению Анкары, с целью нейтрализации запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана, член которой ранее призналась в связях с ней после совершения теракта в Стамбуле.

После проведения операции Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что за два дня в Ираке и Сирии были нейтрализованы 184 боевика.

Москва, в свою очередь, порекомендовала Анкаре сдерживать атаки для предотвращения эскалации.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!