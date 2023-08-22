Путин заявил, что 3,7 млн семей в России улучшат свои жилищные условия по итогам года

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Примерно 3,7 миллиона семей в России смогут улучшить свои жилищные условия по итогу 2023 года. Об этом заявил Владимир Путин во время Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента, Россия смогла набрать внушительные темпы в строительной отрасли.

"За последнее время в стройке набран хороший темп, даже очень хороший. Ожидается, что по итогам текущего года 3,7 миллиона российских семей улучшат свои жилищные условия. А объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд", – отметил российский лидер.

При этом он напомнил, что хороший темп в строительстве также наблюдался в 2021 году – тогда удалось ввести 92,6 миллиона квадратных метров жилья, а в 2022 году – 102,7 миллиона квадратных метров.

"Я думаю, что и в этом году мы тоже превысим 102 миллиона квадратных метров", – заключил Путин.

Ранее сообщалось, что программой реновации с начала ее работы воспользовались 36 тысяч семей. В 2024 году построят еще около двух миллионов квадратных метров нового жилья.

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