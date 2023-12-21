21 декабря, 09:54Общество
Путин поручил провести осенний призыв с помощью единого реестра в 2024 году
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин поручил Минобороны РФ организовать осенний призыв в следующем году, используя в рамках него единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Речь идет о призыве, который будет проводиться в октябре – декабре 2024 года. Доклад по данному вопросу Путину должны предоставить до 1 ноября 2024 года.
Этим летом российские власти утвердили подготовленные оборонным ведомством изменения в положение "О призыве на военную службу". В него внесли новый порядок направления повесток россиянам с учетом цифровизации.
Постановка на воинский учет или снятие с него будет осуществляться без явки призывника в военный комиссариат. Вместо этого данные попадут в реестр воинского учета и будут содержаться в государственных информационных системах.
Кроме того, повестки начнут вручать тремя различными способами: в электронном виде через портал "Госуслуги", лично в руки и через заказное письмо.
Закон об электронных повестках, по которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн, приняли в стране в апреле 2023 года. Им же был утвержден ряд ограничений для уклонистов. Например, гражданам будет запрещено покидать Россию.
Уклонисты от армии в РФ не смогут водить автомобили
Читайте также