Песков не подтвердил информацию о взятии в плен двух бойцов 80 аэромобильной бригады ВСУ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Вся информация об обстановке в зоне проведения спецоперации на Украине поступает по линии военных верховному главнокомандующему, поэтому нет точных данных о достоверности сообщений о взятии в плен бойцов украинской стороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Откуда эта информация? Я не знаю, насколько это достоверно, доклады – это по линии военных верховному главнокомандующему", – цитирует его РИА Новости.

До этого в прессе распространилась информация, согласно которой разведчики ВС РФ взяли в плен двух военнослужащих 80 аэромобильной бригады ВСУ, которые, предположительно, могли убить обезоруженных российских бойцов.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что украинская сторона атакует жилые кварталы Донецка. Российский лидер указал на то, что зарубежная пресса и правозащитники молчат об этой ситуации.

Врио главы ДНР Денис Пушилин согласился с главой государства, подчеркнув, что солдаты ВСУ ведут веерные обстрелы на территории Донецка, Макеевки и Горловки.

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