Песков заявил, что Кремль не получал обращений врачей по делу педиатра Буяновой

Фото: kremlin.ru

Обращений к Владимиру Путину от врачей с просьбой о помиловании педиатра Надежды Буяновой, осужденной по делу о распространении фейков о ВС РФ, не поступало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с видеообращением врачей, которое появилось в Сети. Песков пообещал, что в Кремле обязательно посмотрят его.

"Сейчас я ничего не могу сказать, потому что мы его не видели", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее столичный суд приговорил Буянову к 5 годам и 6 месяцам колонии по делу о фейках о ВС РФ. По данным СК, к ней на прием пришла женщина с ребенком.

Узнав, что он тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой и словами о правомерном характере действий ВСУ. Возбудить уголовное дело против Буяновой поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

13 ноября Песков отказался комментировать дело педиатра, указав, что Кремль никогда не комментирует решения судебных инстанций.