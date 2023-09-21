Путин прибыл с рабочей поездкой в Великий Новгород

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прибыл в Великий Новгород, пишет ТАСС.

Ожидается, что президент встретится с победителями Чемпионата высоких технологий, а также проведет заседание президиума Госсовета, темой которого станет обстановка на рынке труда.

Сутками ранее в Новгороде состоялся семинар-совещание по подготовке. К нему присоединились члены президиума Госсовета, правительства, эксперты, сотрудники образовательных и научных организаций, главы компаний и представители бизнеса.

Финал чемпионата проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. В нем принимают участие команды из более чем 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова перед заседанием президиума Госсовета по рынку труда заявила, что власти обеспокоены сокращением количества 30–39-летних высококвалифицированных и востребованных специалистов в стране. По ее словам, их число может уменьшиться в ближайшее время на 30%.