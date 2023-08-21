Воробьев доложил Путину о двух сбитых в Подмосковье дронах

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о двух беспилотниках, которые сбили в регионе российские силы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО", – говорится в сообщении.

21 августа Подмосковье подверглось атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ заявило, что средства радиоэлектронной борьбы около 06:50 предотвратили попытку украинских боевиков атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. Пострадавших не выявили.

Позже стало известно об еще одном сбитом дроне над территорией Истринского района. Воробьев сообщал, что после падения обломков БПЛА травмы получили женщина и мужчина. Также были выбиты окна в трех зданиях.

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