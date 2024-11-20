Мишустин поручил проработать возможность освобождения ИП из сферы кино от НДС

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в сфере кинопроизводства, от уплаты НДС. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Указ должен быть выполнен к 10 декабря Минфином, Минкультуры и ФНС. При этом аналогичные льготы уж действуют на организации кинематографии.

Кроме того, Мишустин также поручил дополнительно выделять по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в 2025–2030 годах в рамках поддержки производства национальных фильмов.

"Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям", – подчеркнул премьер-министр РФ.

Другой ряд поручений коснулся качества подготовки будущих специалистов для отрасли. Так, Минкультуры, Минобрнауки, Минтруд, Минцифры и Минпросвещения должны будут разработать предложения по развитию высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также системы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере производства аудиовизуальной продукции.

Еще экспертам необходимо увеличить количество обучающихся по этим направлениям в профильных колледжах и вузах, а также скорректировать образовательные программы, учитывая современные потребности киноиндустрии и перспективу внедрения технологий искусственного интеллекта.

Отдельное внимание по еще одному указу Мишустина должно быть уделено экспорту отечественного аудиовизуального контента и его адаптации для зарубежных рынков, а также продвижению в дружественных государствах, в частности входящих в СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС.

Между тем в Москве планируют модернизировать Киностудию имени Максима Горького к 2026 году. За два года завершится строительство сразу пяти объектов на двух территориях киностудии, включая историческую площадку.

Таким образом, у кинопроизводителей появятся новые возможности для работы и творчества благодаря современным павильонам, цифровым студиям, виртуальным декорациям, помещениям для захвата движений и другим технологиям. Например, на территории фабрики детско-юношеского контента построят три новых здания – Центр костюма и реквизита, новый производственный комплекс и сервисный центр.