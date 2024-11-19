19 ноября, 13:52Политика
Военные учения у границ России названы основной опасностью для страны
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Масштабные военные учения, организованные потенциальным противником у границ России, относятся к основным военным опасностям для страны. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин. Текст доктрины размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации", – сообщается в документе.
Кроме того, согласно изменениям доктрины, теперь нападение на Россию любой страны из состава коалиции будет рассматриваться как агрессия всей коалиции целиком.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что применение ВСУ западных неядерных ракет против России может повлечь ядерный ответ. Однако такая мера рассматривается как вынужденная.