Песков переадресовал в МВД вопрос о допустимости задержаний из-за желто-синих цветов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о допустимости задержаний из-за сочетания желтого и синего цветов, заявив, что за разъяснениями подобного характера следует обращаться в МВД России.

По словам представителя Кремля, подобная тема не является вопросом, которыми занимается администрация президента.

"Честно говоря, мне нечего сказать, потому что здесь же если смотреть на букву закона, то никаких нет, естественно, в данном случае норм и правил. Вместе с тем, конечно, если какие-то действия предпринимались со стороны органов внутренних дел, то, наверное, и за разъяснениями надо обращаться туда", – заявил он.

Ранее директор школы № 1 в Пыть-Яхе в ХМАО написала заявление в полицию на родителей ученицы, которая накануне Дня Победы пришла в школу с косичками желто-синего цвета. Позже в региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что по по факту произошедшего нарушений выявлено не было.

После этого вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал МВД разъяснить то, что сочетание желтого и синего цветов в одежде или других предметах не является основанием для задержания граждан. По его словам, подобные ситуации являются абсурдными, так как если в РФ будут снова появляться подобные инциденты, то в стране начнут отстреливать синичек.

