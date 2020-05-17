Будущее российской цивилизации зависит от развития высоких технологий – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Для сохранения российской цивилизации в будущем необходимо делать упор на развитие высоких технологий. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия действительно является отдельной цивилизацией с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.

"Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие", – заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия 1".

Президент подчеркнул, что также важно обращать внимание на достижения в сфере высоких технологий и других стран. Однако при этом не стоит забывать о собственной базе, используя все ее конкурентные преимущества.

Ранее Владимир Путин отметил важную роль российской науки при создании современного вооружения. Глава государства отметил, что в стране никогда бы не смогли создать такие высокотехнологичные виды оружия, если бы не вклад научных школ и инженерных кадров.