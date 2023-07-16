Путин заявил, что европейские политики готовы даже повеситься по приказу США

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Владимир Путин заявил, что европейские политики попали в полную зависимость от указаний американской стороны. Таким мнением он поделился в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Глава государства описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит.

"Если им завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить!", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: "Можно ли это сделать на веревках национального производства?" – сыронизировал президент.

Здесь, продолжил Путин, европейские страны "потерпят фиаско". По его словам, США вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности.

Вместе с этим он отметил, что положительно оценивает ход спецоперации. Путин подчеркнул, что российские бойцы ведут себя героически. Он утверждает, что все попытки противника прорвать оборону не увенчались успехом за все время наступления.

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу для РФ