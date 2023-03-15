Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ призвал прокуроров оперативно реагировать на факты нарушения прав несовершеннолетних. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет в том числе о задержках положенных социальных льгот. По словам президента, в ряде российских регионов зафиксированы подобные проблемы.

"Не везде должным образом решается и такая острая и чувствительная проблема, как обеспечение жильем детей-сирот, в том числе отмечены факты, когда детям-сиротам предоставлялись негодные для проживания квартиры", – заявил глава государства.

Ранее стало известно, что теперь в Москве автоматически назначается льготное питание в школьных столовых детям из малообеспеченных семей. Родителям этих ребят больше не нужно подавать заявление.

Председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук рассказала, что такой обновленный формат поможет назначить воспитаннику льготное питание, как только ему будет присвоена соответствующая категория.

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!