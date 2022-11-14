12:12Политика
Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече Путина с мобилизованными – Песков
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече Владимира Путина с россиянами, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
"Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате и дате встречи.
Ранее Путин в ходе собрания с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил о желании организовать очную встречу с гражданами, чтобы выяснить, какая сейчас обстановка с выплатами пособий мобилизованным.
Президент РФ выразил мнение, что подобные вопросы являются очень важными и требуют непосредственно открытого диалога с людьми.
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