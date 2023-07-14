Условия для иностранцев для выхода из российского бизнеса стали ответными мерами – Песков

Фото: kremlin.ru

Российские власти принимают меры для защиты экономики страны и компаний РФ на фоне агрессивных действий ряда стран в адрес России. В частности, были определены десять условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, будет ограничен срок действия разрешения на обратный выкуп отечественного актива. Об этом сообщается в выписке из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, она опубликована на сайте Минфина России.

При этом некоторые из условий были озвучены ранее. В частности, наличие независимой оценки рыночной стоимости активов, добровольное перечисление в бюджет не менее 10% от рыночной стоимости активов, если продажа осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости, продажа активов с дисконтом в размере не менее 50% от рыночной стоимости, установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников), обязательство заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины рыночной стоимости активов.

Ранее Владимир Путин заявил, что, подсаживая Россию на зависимость от своих технологий, Запад хотел ослабить страну. Он отметил, что зависимость страны от использования больших данных Запада представляет серьезную угрозу для национальной безопасности, а также провоцирует ослабление и утрату суверенитета РФ.

До этого власти Белоруссии и Казахстана предложили ввести налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% для товаров, поступающих на российские маркетплейсы из-за границы и реализующихся на территории ЕАЭС. Инициатива была поддержана Минпромторгом РФ.

Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса – СМИ